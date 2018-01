Phát hiện thi thể phân hủy của cặp vợ chồng nghi bị sát hại

Cặp vợ chồng tử vong trong 1 ngôi nhà và Công an tình nghi đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 7/1 hàng xóm sang nhà ông Nguyễn Văn S. (SN 1959) ở ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai chơi thì phát hiện cửa bị khóa trong nhưng nhà vẫn sáng đèn, mở tivi lớn tiếng. Sau nhiều lần gọi cửa không thành, hàng xóm nghi vấn nên nhìn vào khe hở bên trong thì tá hòa khi phát hiện vợ chồng ông S. nằm bất động trong nhà.



Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Thống Nhất đã phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.



Bước đầu, Công an ghi nhận ông S. cùng vợ là bà Lâm Ngọc D. (SN 1959) tử vong trong nhà tại vị trí phòng khách, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối, khả năng là tử vong vài ngày trước. Hai nạn nhân đều tử vong có dấu hiệu tác động của ngoại lực.



Ngoài ra, công an xác định cửa trước và sau của nhà đều được khóa trong. Tủ quần áo trong phòng ngủ có dấu hiệu bị cạy phá. Đồ đạc trong nhà cũng có dấu hiệu bị lục lọi.



Bước đầu, cơ quan Công an có nhận định đây là vụ giết người – cướp tài sản và tích cực điều tra, làm rõ.

Theo An ninh Thủ đô