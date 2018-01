Phát lệnh truy nã 2 can phạm bỏ trốn khỏi bệnh viện

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Thành và Hoàng Cao Cường.

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh cũng ra quyết định truy nã đối với Hoàng Cao Cường (SN 1988, ở TP. Móng Cái). Tội danh bị khởi tố, Mua bán trái phép chất ma túy, Trốn khỏi nơi giam giữ. Nơi tạm giam trước khi bỏ trốn, cùng Bệnh viện đa khoa tỉnh.Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh (phường Hồng Hà, TP. Hạ Long); Điện thoại: 069.2808134.Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 12/1, 2 can phạm Thành và Cường (bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh) đã lợi dụng việc được đưa đến chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh bỏ trốn khỏi bệnh viện dù phía bệnh viện bố trí ở riêng biệt trên tầng 8, có tường rào, có khóa cổng.Theo một nhân viên y tế, phía bệnh viện chỉ thực hiện việc chữa bệnh, còn việc giám sát 2 can phạm trên do công an thực hiện. Bệnh viện đã lập biên bản vụ việc và phía công an Trại tạm giam đã xác nhận.Theo hồ sơ bệnh án, Thành vào viện chiều ngày 2/12/2017, chỉ định loét hành tá tràng, viêm sung huyết hang vị, đau thần kinh liên sườn và Cường vào viện chiều ngày 14/12/2017, chỉ định viêm cầu thận, có hội chứng thận hư/RLCH Lipid máu.