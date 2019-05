Phía sau các đường dây ma tuý khủng

“Lợi nhuận cao, treo cổ chúng cũng làm”

Đây là chia sẻ của các lãnh đạo phụ trách lực lượng phòng chống ma túy tại buổi tọa đàm “Cuộc chiến chống ma túy: Thấy gì từ các vụ án khủng” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 8/5. Đại tá Vũ Văn Hậu - Phó Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết: Lực lượng công an rất quyết liệt truy bắt, có lúc số bị can liên quan cái chết trắng chiếm 50 - 60% người trong các trại tạm giam. Gần đây, công an và biên phòng thu giữ lượng tang vật kỷ lục gồm hơn 3 tấn ma túy các loại, hơn 1.000 bánh heroin. Về nguyên nhân ma túy phổ biến, đại tá Hậu nêu quan điểm do Việt Nam có 250.000 người nghiện ma túy, ngoài ra còn nhiều người sử dụng nhưng chưa đưa vào diện quản lý; trong khi đó, lợi nhuận từ ma túy rất cao.

Tuy vậy, ông Hậu khẳng định lượng ma túy cơ quan chức năng vừa thu giữ chỉ tiêu thụ 1 phần ở Việt Nam, còn lại được xuất sang nước khác như Đài Loan, Philippines… “Đây là các đường dây ma túy quốc tế đi qua Việt Nam và chúng tôi đã chặt đứt 1 khúc xích. Nguồn ma túy từ khu vực Tam giác vàng và Lưỡi liềm vàng vào Việt Nam rồi đi các nước qua các cơ sở hợp pháp như xuất khẩu quần áo, hạt nhựa, loa đài… Chúng tôi cũng hết sức cảnh giác và kiểm soát ma túy sản xuất trong nước nhưng có thể khẳng định ở Việt Nam không thể sản xuất lượng hàng lớn như đã thu giữ” - ông Hậu nói.

Vũ khí của 1 đối tượng buôn ma túy bị thu giữ sau khi đấu súng với công an

Đồng tình ý kiến trên, đại tá Đỗ Ngọc Cảnh - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng nói thêm, năm 2008, chỉ riêng khu Tam giác vàng có 85.000 ha thuốc phiện và nhập lại từ Trung Quốc hơn 3.000 tấn hóa chất để chế ma túy tổng hợp. Cùng với đó, đường biên hơn 2.000 km với Lào và hơn 3.000 km đường biển đã gây áp lực rất lớn với công tác phòng chống ma túy ở nước ta.

Ông Cảnh dẫn số liệu thể hiện gần đây lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ xuất - nhập khẩu ma túy qua đường biển. Vị này giải thích: “Cảng biển Việt Nam rất phát triển nên hàng hóa qua lại lớn, phương tiện chủ yếu là container nên các đối tượng dễ lợi dụng lượng hàng hóa lớn để vận chuyển. Trong khi đó, điều kiện, phương tiện kiểm tra ở cảng biển của ta rất hạn chế. Đường biển cũng có thể đi nhiều nơi nhất, xa nhất và an toàn nhất vì ít bị kiểm soát”.

“Dịch chuyển” ma túy từ Bắc vào Nam



Trước câu hỏi lượng ma túy bị bắt vừa qua có phải phần nổi của tảng băng chìm, đại tá Hậu đáp: “Ma túy là tội phạm ẩn, bắt được là 1 quá trình… Ở đây không có nổi, chỉ có chìm. Trong các vụ án về ma túy, công an đã bắt 1 số trùm người Đài Loan, Trung Quốc ở nước ta nhưng những kẻ cầm đầu đường dây đó từ Tam giác vàng vào Việt Nam rồi đi nước khác là trùm của các trùm lại nằm ở nước ngoài, không ra mặt và chỉ điều khiển từ xa. Bắt kẻ này rất khó vì luật pháp các nước khác nhau; khó huy động lực lượng, phương tiện, kinh phí ra nước ngoài…”.

Tương tự, đại tá Đỗ Ngọc Cảnh chia sẻ, tại khu vực Mộc Châu (Sơn La) đã xuất hiện những nhóm vũ trang người nước ngoài vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh rất có hiệu quả, giảm được 70% lượng người này nhưng bị bắt chủ yếu là người nghèo khổ sống 2 bên biên giới bị dụ dỗ, lợi dụng còn các ông trùm không xuất hiện.

Đáng chú ý, ông Cảnh khẳng định do biên giới phía Bắc làm chặt nên tội phạm có xu hướng vận chuyển ma túy dịch về khu vực phía Nam. “Phía bạn Lào từng khẳng định ma túy chỉ chuyển từ Bokeo (tâm Tam giác vàng) về Viêng Chăn nhưng vừa qua, có vụ chuyển ma túy ngược lại chứng tỏ chúng ta làm tốt, hàng chúng không qua được. Cũng vì vậy, chúng sẽ chuyển hướng, đưa hàng qua miền Trung, Tây Nguyên” - đại tá Cảnh nói.

Nhiều ý kiến chia sẻ, sau 22 năm thành lập, lực lượng cảnh sát chống ma túy có 24 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và nhiều người bị thương. Bộ đội biên phòng cũng có nhiều người tử vong do tội phạm ma túy tấn công, gần đây là sĩ quan Trương Đình Tài ở Nghệ An bị bắn trúng cột sống, nguy cơ bị liệt. Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh nói: “Ở biên giới, 100% chúng có vũ trang. Cuộc chiến này là 1 mất 1 còn, mình phải thắng toàn diện chứ chỉ đấu súng sẽ rất nguy hiểm”.



Xuân Ân