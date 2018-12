Phó giám đốc bẻ khóa, trộm đồ trong cốp xe nhanh như chớp

Chiều 1-12, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã lập biên bản người ra đầu thú để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Người đầu thú là Đổ Bùi Trung Thảo, phó giám đốc Công ty nông sản Tiền Giang (có trụ sở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè). Ông Thảo chính là người bẻ khóa hàng loạt xe gắn máy ở một quán nhậu tỉnh Tiền Giang.

Hình ảnh ông Thảo bị nhân viên chụp lại khi nghi ngờ ông Thảo bẻ khóa hàng loạt xe máy.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28-11, ông Thảo cùng một số người khác đến một quán nhậu ở thành phố Mỹ Tho.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, từ 16 giờ đến gần 19 giờ ngày 28-11, tại quán nhậu này đã ghi nhận hình ảnh ông Thảo đi cùng nhóm người đến nhậu. Tuy nhiên, tất cả những người đi chung vào nhậu còn ông Thảo đã vờ nghe điện thoại, ngồi hết xe máy này đến xe máy khác. Lúc cầm điện thoại tay trái thì tay phải dùng vật gì đó mở khóa xe máy.

Khi có người đến, ông Thảo giả vờ đi tới đi lui. Sau khi vắng người, ông Thảo bật yên xe lên và tìm đồ, tiền, vàng để trộm cắp. Camera an ninh ghi lại có khoảng 8 xe đã bị ông Thảo mở khóa để tìm đồ trộm. Trong số này có một cô gái tên H. đã bị ông Thảo mở cốp xe lấy đi một sợi dây chuyền và một đôi bông tai trị giá hơn 20 triệu đồng.

Chị H. nghi ông Thảo trộm nên chụp lại hình ông Thảo. Đặc biệt, dù các xe máy bị ông Thảo bẻ khóa nhưng không để lại dấu vết hư hỏng nên bị hại cũng không phát hiện, cứ nghĩ xe mình bị cạy cốp.

Clip ghi lại cảnh ông Thảo bẻ khoá trộm đồ

Khi được hỏi, các nhân viên của ông Thảo khi xem hình ông Thảo đều nói "không biết người này". Đến gần 14 giờ cùng ngày, ông Thảo đến công an phường 5, thành phố Mỹ Tho đầu thú và nộp lại tang vật đã trộm của chị H. gồm 1 đôi bông tai và một sợi dây chuyền.

Công an đã cho chị H nhận dạng thì tang vật trộm đó chính là của chị H. Công an kêu gọi ai đã bị trộm tương tự như trên thì trình báo công an thành phố Mỹ Tho để làm rõ.

Theo Người lao động