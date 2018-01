Phó thủ tướng chỉ đạo khởi tố vụ 5 công nhân bị tông tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14h45 ngày 2/12, tại km1+500 đường Cầu Mè, công viên nước Hà Phương, thuộc địa phận thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện (TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Ban ATGT tỉnh Hà Giang cho biết, thời điểm trên, va chạm giữa ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 23A và tổ công nhân Công ty TNHH Phương Anh - Hà Giang đang thi công dải phân cách công trình đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong trên đường cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo Ban ATGT tỉnh Hà Giang, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Người điều khiển xế hộp đã bỏ trốn. Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên.

Đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang khẩn trương chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân; Khởi tố vụ án vi phạm các quy định trật tự an toàn giao thông đường bộ liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, xem xét, kiểm tra hồ sơ và quá trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, các vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trước đây đối với lái xe gây tai nạn.

Nguyễn Hoàn