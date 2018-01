Phó Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn đua xe sau trận bán kết U23 Việt Nam

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, sau trận thắng lịch sử vòng tứ kết vô địch U23 châu Á của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq, nhân dân cả nước đều hân hoan phấn khởi và có nhiều hoạt động chào mừng chiến thắng với số lượng đông đảo tại các khu vực công cộng và trên các tuyến giao thông.

Do việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) kịp thời, hiệu quả của lực lượng công an các địa phương, đặc biệt là công an các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ hoạt động chào mừng của nhân dân diễn ra tưng bừng, náo nhiệt và tuyệt đối an toàn; cả nước không xảy ra hiện tượng đua xe trái phép.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động cổ vũ, ủng hộ của người dân trước, trong và sau trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Qatar diễn ra vào chiều ngày 23/01, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình có công điện đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin - Truyền thông và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với TTGT và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường thực hiện các giảipháp bảo đảm ANTT và ATGT.

Theo đó, lực lượng tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng các hoạt động cổ vũ diễn ra trên các tuyến giao thông và các khu vực công cộng. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình gây mất ANTT và ATGT, đặc biệt là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục… Có phương án sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn trước, trong và sau khi diễn ra trận thi đấu.

Nguyễn Hoàn