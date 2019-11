Phóng hoả đốt Đài phát thanh huyện để “phi tang” sổ đỏ giả

Quảng cáo

Cơ quan điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Xuân Chiến (36 tuổi, ngụ tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2016, Chiến móc nối với một đối tượng tại TP Hồ Chí Minh làm sổ đỏ giả, sau đó mang đi cầm cố. Mỗi sổ đỏ giả, Chiến trả cho người làm từ 14-20 triệu đồng. Đến nay, Chiến đã làm giả được hơn 30 sổ đỏ. Trung bình cứ mỗi sổ đỏ giả, Chiến lại mang đi cầm cố để vay trên 1 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Chiến trả nợ một phần, số còn lại đi mua đất lập dự án để đi vay ngân hàng. Chiến khai nhận đã mua được hàng chục thửa đất tại huyện Xuân Lộc và các địa phương thuộc 2 tỉnh Kon Tum và Bình Thuận.

Sổ đỏ do Chiến làm giả bị cơ quan điều tra thu giữ Sổ đỏ do Chiến làm giả bị cơ quan điều tra thu giữ

Đầu năm 2019, Chiến mua máy móc, thiết bị in ấn về làm sổ đỏ giả. Nắm thông tin mua bán đất đai trên mạng xã hội, Chiến sao chụp để làm giả làm giả được 5 sổ đỏ.

Ngày 22/10, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh huyện Xuân Lộc phát hiện 1 sổ đỏ có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã báo cáo UBND huyện để thẩm tra. Biết được thông tin trên, Chiến đã lên kế hoạch đốt lầu 1, trụ sở Đài Truyền thanh huyện Xuân Lộc nơi làm việc tạm thời của bộ phận Văn phòng HĐND - UBND huyện Xuân Lộc nhằm phi tang hồ sơ chứng cứ.

Khoảng 2 giờ sáng 24/10, Chiến cắt điện để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, rồi leo rào vào trụ sở Đài Truyền thanh huyện Xuân Lộc, dùng xăng đổ qua khe cửa để phóng hỏa, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhân viên bảo vệ phát hiện vụ cháy đã báo động, dập tắt kịp thời đám cháy nên ngọn nên không gây ảnh hưởng lớn đến tài sản, tài liệu bên trong.

Đối tượng Chiến tại cơ quan điều tra Đối tượng Chiến tại cơ quan điều tra

Qua điều tra, công an huyện Xuân Lộc đã nhanh chóng xác định nghi can là Phạm Xuân Chiến. Trong ngày 24/10, Công an huyện đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà của nghi can này và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi làm giả sổ đỏ của Chiến.

Ngày 11/11, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y bắt giữ Chiến khi đối tượng đang tìm đường lẩn trốn qua Lào. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Mạnh Thắng