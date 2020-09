Phú Yên: Bắt 5 cán bộ ngân hàng

Quảng cáo

Chiều 28/9, Đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho hay Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam năm cán bộ, cựu cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phú Yên.



Năm bị can gồm Nguyễn Công, cựu giám đốc BIDV Phú Yên; Nguyễn Văn Tuyến, cựu phó giám đốc BIDV Phú Yên; Lê Tấn Đức, cựu trưởng Phòng quản lý rủi ro, hiện là trưởng Phòng quan hệ khách hàng 1 BIDV Phú Yên; Võ Hồng Phong, cựu cán bộ Phòng quan hệ khách hàng 1, hiện là giám đốc Phòng giao dịch BIDV huyện Sông Hinh; Nguyễn Phú Phong, cựu trưởng Phòng quan hệ khách hàng 1.

Cả năm bị can đều bị khởi tố điều tra tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.





Cơ quan CSĐT công an tỉnh tiến hành khám xét nơi ở của các bị can trên, thu giữ một số chứng cứ, tài liệu có liên quan đến vụ án. Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn. Theo lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh đang tập trung lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra, thu thập chứng cứ làm rõ hành vi của các bị can và những người liên quan trong vụ án. Vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại BIDV Phú Yên trong hai năm 2009-2010 đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố hồi tháng 4/2017. Kết quả điều tra xác định: Trong thời gian trên, BIDV Phú Yên đã ký các hợp đồng tín dụng cho các tổ chức, cá nhân vay nhưng đã vi phạm một số quy định của pháp luật về cho vay dẫn đến không thu được số nợ hàng chục tỉ đồng. Trước đó, vào tháng 4/2012, chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV đã cách chức giám đốc và phó giám đốc BIDV Phú Yên đối với ông Nguyễn Công và Nguyễn Văn Tuyến. Do cả hai ông này đã có những sai phạm nghiêm trọng trong chỉ đạo điều hành, dẫn đến phát sinh nợ xấu, có khả năng mất vốn, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Tháng 4/2014, ông Công bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Yên, cách chức chi ủy viên chi bộ BIDV Phú Yên. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên khi đó, trong thời gian giữ chức giám đốc BIDV Phú Yên, ông Công có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, ông Công đã phê duyệt cho vay vốn tín dụng trái quy đinh pháp luật, có khả năng mất vốn, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Phú Yên và BIDV Việt Nam. Cơ quan chức năng xác định những vi phạm của ông Công là nghiêm trọng, dẫn đến nhiều cán bộ trong đơn vị bị xử lý kỷ luật. Phó giám đốc Petromekong Bến Tre bị bắt Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam Mai Thanh Sang (33 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) để điều tra về tội tham ô và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Sang đã có hành vi chiếm đoạt hơn 4,2 tỉ đồng của Công ty cổ phần Dầu khí Mê-kông (Petromekong) Chi nhánh Bến Tre. Petromekong Chi nhánh Bến Tre có cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành và kho xăng dầu tại xã An Thủy, huyện Ba Tri. Từ năm 2017, Sang làm phó giám đốc đồng thời là chủ tài khoản của chi nhánh công ty. Đến giữa tháng 6/2018, Sang chơi cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến trên mạng và thua số tiền lớn. Từ tháng 6 đến tháng 8-2018, Sang đã chuyển đến các tài khoản để đánh bạc hơn 13,2 tỉ đồng và Sang nhận được từ các tài khoản đánh bạc chuyển đến hơn 9,5 tỉ đồng. Số tiền chênh lệch Sang tham gia đánh bạc trên mạng Internet trên 3,7 tỉ đồng. Để có tiền tham gia đánh bạc, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2018, Sang đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn làm phó giám đốc chi nhánh công ty đã chiếm đoạt tài sản của Petromekong số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh