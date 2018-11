Rủ bạn thân dàn cảnh trộm tiền khi vào nhà nghỉ vui vẻ với người yêu

Ngày 21/11, thông tin từ VKSND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1993, ngụ thôn 2, xã Hòa Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) và H’Hân Byă (SN 1993, ngụ xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h ngày 22/7, H’Hân và Mai đang ngồi chơi tại tiệm cắt tóc của Mai thì anh Y.V (SN 1966, ngụ xã Ea Tar, huyện Cư M’gar) gọi điện cho H’Hân rủ đi nhà nghỉ thì H’Hân đồng ý vì bản thân cũng có tình cảm với anh V.



Lúc này, H’Hân và Mai bàn bạc với nhau, khi vào nhà nghỉ sẽ gọi cho Mai đến ngồi chờ phòng bên cạnh và lợi dụng sơ hở của anh V. mà trộm tài sản.



Sau đó, H’Hân và anh V. vào nhà nghỉ H.T (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) và thuê phòng thì H’Hân báo cho Mai biết. Khi anh V. và H’Hân vào phòng tắm cùng nhau thì H’Hân nhanh chóng lấy chìa khóa xe của anh V. ném ra trên giường.



Biết hai người đã vào phòng tắm, Mai liền sang phòng rồi lấy chìa khóa xe mở cốp lấy đi một túi nilon tiền bên trong có 150 triệu đồng rồi đi lên trả lại chìa khóa. Ngay sau đó, Mai điều khiển xe máy về lại tiệm cắt tóc của mình đón cô em họ là H’Ơng Niê (SN 2002, ngụ xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) về TP.Buôn Ma Thuột để chờ H’Hân tới.



Về phần H’Hân sau khi xong việc đã lên TP.Buôn Ma Thuột rồi cả 3 thuê nhà nghỉ để chia tiền. Tại đây, Mai và H’Hân mỗi người nhận 23 triệu, còn H’Ơng nhận 14 triệu khi H’Ơng hỏi nguồn gốc số tiền thì được Mai cho biết do lấy trộm mà có được.



Số tiền còn lại 90 triệu, Mai giấu riêng trong cốp xe máy của mình không cho H’Ơng và H’Hân biết. Toàn bộ số tiền được cả 3 tiêu xài cá nhân.



Sau khi vụ việc bị phanh phui, cơ quan chức năng xác định, trong vụ án H’Ơng Niê biết được tài sản do Mai và H’Hân có được là do phạm tội mà có nhưng vẫn nhận 14 triệu đồng nhưng do thời điểm thực hiện hành vi H’Ơng mới được hơn 15 tuổi nên hành vi không cấu thành tội phạm, chỉ bị xử phạt hành chính.

Theo Dân Trí