Sếp hình sự cải trang quật ngã nghi can cướp trạm thu phí Long Thành

Hoàng Nam ngất tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Khai với cơ quan điều tra, hai nghi can cho biết, do mức lương ít ỏi không đủ chi tiêu, lại mang nợ do cá độ bóng đá nên lần lượt bỏ việc. Trước Tết, chúng nảy sinh ý định cướp tiền tại trạm thu phí thuộc địa bàn huyện Thống Nhất do nắm rõ quy trình làm việc.

Hoàng Nam và Tuấn Anh bàn bạc, chốt thời điểm đi cướp là những ngày Tết vì lúc này ngân hàng không hoạt động, tiền thu phí phải lưu giữ tại trạm. Tuấn Anh lên mạng tìm mua súng bắn bi với giá 6 triệu đồng, bình xịt hơi cay, bom xăng...

Hơn 6h ngày 7/2, cặp đôi chở nhau bằng xe máy che kín biển số, đến gần khu vực trạm thu phí giấu vào bụi cây ven đường rồi đi bộ theo lô cao su đến phía sau trạm thu phí. 7h, Hoàng Nam và Tuấn Anh mặc áo khoác đen, bịt mặt, mang giày thể thao leo qua tường rào, đột nhập phòng kế toán tiền vé qua lối cửa sổ.

Ba nhân viên trạm thu phí đang giao ca, chuyển tiền vào két sắt. Hoàng Nam rút súng bắn vào máy tính để uy hiếp, Tuấn Anh dùng cán dao đánh vào cổ nhân viên, khống chế rồi cướp đi 2,2 tỷ đồng. Trong lúc tháo chạy, thấy đồng phạm bị túm lại, Nam quay lại giương súng khiến nhân viên trạm thu phí phải để chúng lên xe máy thoát thân.

Chạy đến bìa rừng, chúng ném súng, dao... Do Tuấn Anh bị thương nên bộ đôi nghỉ ngơi đến tối mới bỏ trốn ra đường. Gửi chiếc xe máy ở Bệnh viện đa khoa Long Khánh, hai tên bắt xe về TP HCM tìm đường tẩu thoát. Đến đêm, khi cả hai đang hẹn nhau ở ga Sài Gòn để bỏ trốn ra Bắc thì bị bắt.

Hoàng Nam và Tuấn Anh đã được di lý về Công an Đồng Nai, tiếp tục bị điều tra về hành vi Cướp tài sản.