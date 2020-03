‘Siêu trộm’ bị bắt khi lẻn vào bãi xe Huyện ủy

Quảng cáo

Ngày 2/3, VKSND huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Hoàng Duy (39 tuổi), ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, sáng 08/11/2019, anh Lê Nhựt Trường (31 tuổi) - nhân viên bảo vệ tại Huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh trong lúc xem trực tiếp camera quan sát tại cơ quan, phát hiện một đối tượng lạ mặt đang tiếp cận bãi giữ xe.

Qua quan sát, anh Trường nhận thấy người này giống với đối tượng đã từng lấy trộm xe máy vào ngày 29/8/2019 của chị K. khi đậu xe trong khuôn viên Huyện ủy.

Lập tức, anh Trường truy hô nhờ mọi người giữ đối tượng lại và trình báo công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Trần Hoàng Duy, mục đích đi bộ vào khuôn viên Huyện ủy Vĩnh Thạnh để tìm xe máy để lấy trộm nhưng chưa kịp ra tay thì bị phát hiện. Đồng thời bị can thừa nhận vụ trộm xe máy vào ngày 29/8/2019 do y gây ra.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an xác định, do không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền tiêu xài nên Duy đã nhiều lần trộm xe máy của người khác ở nhiều nơi như: Thành phố Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp...

Tổng cộng Duy đã lấy trộm được 20 xe máy các loại từ ngày 29/6/2019 đến ngày 5/11/2019 (trong đó có 01 xe máy tại nhà người dân và 19 xe máy tại các cơ quan nhà nước). Tổng thiệt hại về tài sản của các vụ trộm do Duy gây ra hơn 221 triệu đồng.

Nhật Huy