Sợ li hôn, vợ 'giúp' chồng tống tiền người yêu cũ

Ngày 7/3, thông tin từ Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can, tạm giam Nguyễn Văn Phương (SN 1990) và Trần Xuân Sơn (SN 1980) trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh để điều ta về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Phương.

Nạn nhân trong vụ việc này là anh L. - người yêu cũ của chị A. (vợ Phương). Hai người đã chấm dứt quan hệ tình cảm khi chị A. nghỉ việc ở công ty. Đến tháng 2, anh L. nhắn tin với A. hẹn hò nhau đi chơi thì bị Phương phát hiện. Phương tức giận, đe dọa buộc vợ phải dàn cảnh để “bắt quả tang”. Dưới sức ép của chồng, sợ bị đánh đập, li hôn nên chị A. đồng ý hẹn L. đi uống cà phê. Ngày 15/2, anh L. và chị A. gặp nhau ở một quán cà phê tại TP Vinh rồi đưa nhau lên khách sạn thuê phòng. Quá trình này luôn bị Phương và Trần Xuân Sơn giám sát. Khi lấy phòng khách sạn, chị A. nhắn tin báo cho chồng. Phương và Sơn đến thuê phòng bên cạnh để chờ thời cơ. Khi chị A. vào phòng tắm thì Phương gõ cửa, bên trong, sợ chồng người yêu cũ phát hiện nên anh L. chui qua cửa sổ đi xuống sảnh. Không bắt được nhân tình của vợ, Phương bắt chị này phải tìm cách để anh L. quay lại rồi về phòng mình chờ. Tưởng an toàn, anh L. đi lên phòng thì bị Phương và Sơn ập vào. Sau khi đánh đập anh L., Phương dùng dao đe dọa lấy điện thoại của nạn nhân còn Sơn cũng rút một con dao ra uy hiếp anh L. lấy bằng lái xe và chìa khóa xe ô tô. Gã chồng còn bắt vợ và nhân tình lên giường để quay clip nhằm tạo bằng chứng. Đối tượng Trần Văn Sơn.

Phương cho vợ về nhà và bắt anh L. ra quán cà phê nói chuyện tiếp. Lợi dụng sự sơ hở của Phương và Sơn, anh L. bắt taxi bỏ trốn. Hai ngày sau, anh này gọi điện cho Phương để “chuộc” điện thoại, bằng lái xe và chìa khóa ô tô. Phương yêu cầu anh L. phải đưa 120 triệu đồng, nếu không sẽ gửi đoạn video cho vợ và đăng tải lên mạng xã hội nhưng anh L. không đồng ý. Thấy nạn nhân không mặn mà vụ chuộc tài sản, Phương và Sơn tìm đến tận nhà để uy hiếp và xin số điện thoại của vợ anh L. Hai đối tượng liên tục gọi điện đe dọa, uy hiếp nạn nhân nhanh chóng đưa tiền nếu không sẽ nói cho vợ biết. Lo sợ ảnh hưởng đến gia đình, công việc nên anh L. đồng ý giao tiền. Nạn nhân năn nỉ giảm tiền và được Phương chấp nhận "chốt" giá 100 triệu. Sau khi thống nhất thời gian, địa điểm giao dịch, anh L. trình báo công an nhờ giúp đỡ. Sáng 26/2, hai bên gặp nhau ở một quán cà phê tại TP Vinh. Do mới được 80 triệu nên Phương bắt anh L. phải viết giấy nợ 20 triệu đồng. Khi hai bên đang giao tiền thì công an ập vào bắt quả tang Nguyễn Văn Phương và Trần Xuân Sơn, thu giữ 80 triệu, 1 con dao bấm và các tang vật khác.

Theo Dân Trí