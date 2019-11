Sới bạc khủng dưới hầm ngầm ở Vĩnh Phúc hoạt động tinh vi thế nào?

Quảng cáo

Liên quan vụ bắt ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại xã Đại Đồng (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đêm 20, rạng sáng 21/11, đại úy Nguyễn Đức Việt - Đội trưởng Đội điều tra hình sự - Công an huyện Vĩnh Tường cho biết, qua đấu tranh cơ quan công an xác định ông Lưu, trú tại xã Đại Đồng là người cầm đầu tổ chức đánh bạc tại hầm ngầm trong khuôn viên nhà của mình.

Qua trinh sát , dù ngôi nhà của ông Lưu ở giữa khu dân cư đông đúc, nhưng sới bạc vẫn ngang nhiên hoạt động bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Đáng chú ý, đối tượng dựng đinh kim loại, lắp camera giám sát, thiết kế 3 lớp kiểm soát và chỉ có một lối vào duy nhất tới hầm ngầm được thiết kế kiên cố như lô cốt để làm nơi tổ chức đánh bạc.

Tang vật là tiền mặt cảnh sát thu giữ tại sới bạc.

Để được vào hầm ngầm chơi trò đỏ đen, mỗi con bạc sẽ phải mất 700.000 đồng cho 2 giờ đồng hồ chơi. Với quy mô hàng chục người tham gia mỗi ca, chỉ riêng một đêm chủ sới sẽ thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Mỗi ngày, ổ nhóm này chia thành hai ca diễn ra vào chiều và nửa đêm phục vụ con bạc đến từ khắc các tỉnh thành lân cận. Trong đó có không ít phụ nữ cũng tham gia. Vì quy mô và sức hút của sới bạc quá lớn nên đối tượng Nam chuyên cho vay nặng lãi ở huyện Tam Đảo vượt hàng chục cây số, mang theo hàng trăm triệu đồng để sẵn sàng cung cấp các con bạc vay nợ.

Công cụ đánh bạc trong hầm ngầm ở Vĩnh Phúc.

Theo đại úy Nguyễn Đức Việt, qua quá trình trinh sát, nắm bắt tình hình, đêm 20, rạng sáng 21/11 khi con bạc đang hăng say sát phạt, Công an tỉnh Vĩnh Phúc huy động 200 cảnh sát cùng Công an huyện Vĩnh Tường vây ráp sới bạc, bắt quả tang 52 đối tượng tham gia đánh bạc. Trong đó có 15 phụ nữ, thu giữ 700 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ.

Nguyễn Hoàn