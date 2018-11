Sức khỏe cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh có đảm bảo để dự tòa?

Diễn biến vụ án: Tháng 5/2017, Công an Phú Thọ điều tra vụ án lừa đảo 110 thẻ cào qua mạng xã hội Facebook, tương đương số tiền 55 triệu đồng; tháng 7/2017, Công an Phú Thọ bắt Lê Văn Huy - người lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào để đổi lấy tiền đánh bạc bằng game bài RikVip. Tháng 10/2017, Công an Phú Thọ khởi tố 2 bị can cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Ngày 11/3/2018, Công an Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa. Ngày 6/4/2018, Công an Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh. Sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ còn khởi tố thêm một số bị can khác liên quan đến vụ án.