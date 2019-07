Súng hơi cướp cò khi đang săn gà, một người tử vong

Quảng cáo

Ngày 26/7, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của ông Lê Văn Thịnh (51 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu).

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/7, ông Thịnh và ông Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi, ngụ cùng xã Tân An) rủ nhau đi săn gà bằng súng hơi. Trong lúc ông Đạt cầm súng thì súng cướp cò, bắn trúng ông Thịnh. Thấy vậy, người nhà ông Thịnh đã đưa ông đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do mất máu, thủng phổi.

Sau khi xảy ra sự việc, Nguyễn Tiến Đạt đã đến công an trình diện. Bước đầu xác minh, khẩu súng hơi Đạt dùng không có giấy phép sử dụng.

Theo Dân trí