Suýt mất 300 triệu đồng sau khi nghe cú điện thoại

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang xác minh, làm rõ nội dung trình báo của một nữ tiểu thương trên địa bàn TP Vinh về việc bị một người xưng “cán bộ Bộ Công an” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, ngày 1/4, chị T. nhận được một cuộc điện thoại gọi đến thông báo vay số tiền 25,5 triệu đồng của ngân hàng đã quá hạn hơn 2 tháng. Đầu dây bên kia cho biết ngân hàng sẽ kiện chị ra tòa vì số tiền vay quá hạn mà không chịu trả.

Chị T. phủ nhận thì đầu dây bên kia lập tức nói sẽ liên hệ giúp chị đến cơ quan Công an để làm rõ. Một lát sau, một cuộc gọi khác đến số điện thoại của chị T. tự giới thiệu là Đại úy Phạm Tuấn Anh, điều tra viên thuộc Công an TP Hà Nội. Người tự xưng là cán bộ công an cho biết, chị T có liên quan đến đường dây ma túy đang bị điều tra, do đối tượng Nguyễn Việt Tuấn (trú tại Quảng Ninh) cầm đầu.

Chị T. khai báo sự việc tại cơ quan chức năng.

Khẳng định không quen biết hay có bất cứ liên hệ nào với đối tượng trên thì được “cơ quan công an” lý giải có thể chị bị rơi CMND, hoặc giấy tờ tùy thân nên tội phạm lợi dụng để làm việc xấu. Chị T. lên mạng để tìm kiếm đối tượng Nguyễn Việt Tuấn thì thấy đúng là đối tượng truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên chị T. lại càng hoang mang, lo sợ.

Những người này yêu cầu chị khai báo toàn bộ các khoản tiết kiệm rồi yêu cầu chị chuyển hết tiền cho họ để phục vụ công tác điều tra. Quá trình điều tra nếu chứng minh số tiền trên không liên quan đến hoạt động phạm tội của tên Tuấn kia thì sẽ trả lại.

Trước những lời đe dọa của các đối tượng xưng là công an, kiểm sát viên, chị T. hoang mang, lo sợ và răm rắp làm theo. Thấy vợ cầm cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đồng rời khỏi nhà trong trạng thái tâm lý hốt hoảng, người chồng kịp thời giữ lại. Sau khi được chồng trấn an, chị T mới kể lại toàn bộ sự việc.

Biết mình đang bị lừa, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Chị T. chia sẻ: “Họ yêu cầu tôi giữ bí mật, không được cung cấp thông tin cho bất kì ai vì đây là thông tin mật. Sau đó, họ nối máy cho tôi nói chuyện với người được giới thiệu là cấp cao hơn và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tôi sợ quá nên răm rắp làm theo. May cho tôi là có chồng biết và can ngăn kịp thời".

Hiện, sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

