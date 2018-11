Tá hỏa phát hiện người đàn ông chết trong tình trạng lõa thể

Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 30/11 tại một khu dân cư thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Người xấu số chết lõa thể được xác định là anh Đặng Hoàng Minh (SN 1988, ngụ Bình Dương).

Hiện trường vụ việc

Trưa cùng ngày, người thân của anh Minh tới căn nhà 3 tầng nằm trên đường đường ĐT743A, phường Bình Thắng để tìm anh này do nhiều ngày không liên lạc được. Khi tới nơi, họ phát hiện thi thể anh Minh nằm tại tầng 2, trong tình trạng lõa thể. Nhận được tin báo, Công an TX. Dĩ An đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hương Chi