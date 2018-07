Tài sản trùm ma túy Lóng Luông tẩu tán cho gia đình sẽ xử lý thế nào?

Ông trùm bí mật tẩu tán tài sản cho gia đình

Trong buổi họp báo tại trụ sở Công an tỉnh Sơn La sáng 3/7, đại tá Phùng Tiến Triển - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh tội phạm ma túy mang bí số 18TN đối với Nguyễn Thanh Tuân, chuyên án bí số 19TN đối với Nguyễn Văn Thuận từ tháng 7/2015.

Theo đại tá Triển, trong thời gian bị phong tỏa, cấm vận Tuân cho đệ tử chuyển đồ đạc tài sản cho ngươi thân, bí mật chuyển tiền cho vợ con. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhưng không can thiệp được.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 10/7 về thông tin này, luật sư Võ Đình Đức - Công ty luật Hợp danh Đông Nam Á cho biết, việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự nói chung và tài sản tại sào huyệt các trùm ma túy ở bản Tà Dê, Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) vừa qua theo công an tỉnh Sơn La nắm bắt được nhưng do liên quan tới quy định về ngân hàng nên chưa thu hồi được cần điều tra, đánh giá và xác minh nguồn gốc nguồn tiền, tài sản nói trên có nguồn gốc từ đâu.

Chiếc két sắt được cảnh sát phát hiện trong nhà ông trùm Nguyễn Thanh Tuân.

Nếu số tiền và tài sản Tuân gửi về cho gia đình là do phạm tội, buôn bán ma túy mà có thì sẽ bị tịch thu, sung công quỹ nhà nước theo quy định nói trên. Ngược lại, tiền và tài sản mà Tuân gửi về có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp các cơ quan chức năng không thể tịch thu. Do đó, cần xác minh rõ nguồn gốc số tiền và tài sản nói trên.

Vũ khí sẽ bị tiêu hủy?

Về thông tin một số gỗ quý của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân đã được cơ quan điều tra bàn giao cho Kiểm lâm Sơn La cũng cần phải có đầy đủ căn cứ, nguồn gốc sau khi có kết luận điều tra của cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng.

Theo đó, nếu xác minh được nguồn gốc số gỗ nói trên do các đối tượng do phạm tội mà có hoặc sử dụng nguồn tiền có được từ việc phạm tội như buôn bán ma túy thì số lượng tài sản trên sẽ bị tịch thu sung công quỹ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 46; khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 theo quy định về biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm.

Nếu bản thân đối tượng hoặc người liên quan chứng minh được nguồn gốc hợp pháp hoặc được mua từ các nguồn tiền có nguồn gốc rõ ràng hoặc bị các đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích phạm tội thì việc tịch thu, thu hồi không được áp dụng mà phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp.

Cơ quan chức năng cần điều tra, làm rõ và quyết định việc tịch thu theo quy định tại khoản 1 điều 47 hoặc khoản 2, khoản 3 Điều 47 Bộ luật hình sự 2015.

Cảnh sát thu giữ hàng chục m3 gỗ tại sào huyệt ma túy ở Lóng Luông.

Đối với các loại tang vật, tài sản bao gồm 49 khẩu súng, 17 lựu đạn, hơn 7.000 viên đạn, 31 hộp tiếp đạn được cơ quan điều tra thông tin, cung cấp như trên sẽ được đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.

Việc tịch thu sung công quỹ nộp vào Ngân sách nhà nước hay tiêu hủy tang vật do phạm tội mà có do các cơ quan có thẩm quyền quyết định ở các giai đoạn khác nhau theo quy định tại Điều 106 - Bộ luật TTHS 2015:

Điều 106. Xử lý vật chứng

Việc xử lý vật chứng do Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra; do Viện kiểm sát quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố; do Chánh án Tòa án quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; do Hội đồng xét xử quyết định nếu vụ án đã đưa ra xét xử. Việc thi hành quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản.

1. Vật chứng được xử lý như sau:

a) Vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy;

b) Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà cóthì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước;

c) Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy.

……….”

Số vũ khí khủng cảnh sát thu giữ tại sào huyệt ma túy ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La).

Ngày 27/6, tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với K20 huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức bao vây, tấn công hai địa điểm là nhà của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984). Cả Tuân và Thuận đều là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn bánh heroin. Nhà của các đối tượng được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình ga để chống trả lực lượng vây bắt... Kết quả đến sáng 28/8, lực lượng công an đã tiêu diệt đối tượng Thuận và Tuân, đồng thời bắt 3 đối tượng ra hàng. Cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thuận 4 súng quân dụng, 415 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình ga và đang phong tỏa nhà Nguyễn Thanh Tuân để kiểm tra, thu hồi vũ khí, tang vật. Còn tại nhà Nguyễn Thanh Tuân, Công an tỉnh Sơn La phát hiện và thu giữ 38 khẩu súng các loại gồm AK, Săm pa lếch, Cạc bin, K54, K59…, 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, hơn 6.000 viên đạn các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan. Nhà của các đối tượng được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình gas để chống trả lực lượng vây bắt... Sau gần hai ngày vây ráp, đến ngày 28/6, lực lượng công an đã tiêu diệt Thuận và Tuân, đồng thời bắt 3 đối tượng ra hàng.

Nguyễn Hoàn