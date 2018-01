Tài xế tông chết 4 người khai' không kịp xử lý do phóng nhanh'

Phóng xe nhanh, Đồng không xử lí kịp đã gây nên vụ TNGT thương tâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối bắt tạm giam với Đỗ Văn Đồng (SN 1987, trú tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên)-tài xế lái xe ô tô tông chết 4 người đi bộ qua đường về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.Trước đó, tối 23/12/2017, Đỗ Văn Đồng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20C-112.36 trên Quốc lộ 3, theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên khi đến khu vực tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên thì đâm vào 4 người đang đi bộ sang đường, hậu quả làm 4 người đều tử vong.4 nạn nhân gồm: Hoàng Thị Ngọc (sinh năm 1987), Phạm Trần Việt Anh (sinh năm 2009), Phạm Minh Anh (sinh năm 2017), đều trú tại tổ 38, phường Quang Trung (TP Thái Nguyên) và Hoàng Thị Thoa (sinh năm 1996, trú tại Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn).Tại cơ quan điều tra, Đồng khai nhận, do lái xe phóng với tốc độ cao nên khi quan sát thấy nhóm người đi bộ sang đường nhưng Đồng không kịp xử lí.Hiện cơ quan CSĐT đang hoàn thiện hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố Đồng với tội danh trên.

Theo Dân trí