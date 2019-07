Tài xế xe chở gỗ lậu khai phê ma túy nên... tông văng CSGT

Quảng cáo

Bước đầu đối tượng Hùng khai nhận: Tối 26/7 bản thân cùng một số con nghiện sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trống ở thị An Khê. Đến chiều 27/7, Hùng điều khiển ô-tô BKS 60K-7065 từ thị trấn Kông Chro chở theo nhiều gốc gỗ giáng hương, cẩm ra thị xã An Khê tiêu thụ.

Hùng cho rằng mình điều khiển xe vẫn đang trong tình trạng phê ma túy. Được biết, đối tượng Nguyễn Thanh Hùng từng có 1 tiền án về tội “Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng” bị TAND huyện Ia Pa xử phạt 6 tháng tù giam năm 2009.

Theo thượng tá Đinh Văn Dũng- Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an huyện Kông Chro, đối tượng Nguyễn Thanh Hùng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi khác. Trước hành vi manh động của đối tượng, đơn vị kiên quyết đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm nhằm răn đe những trường hợp khác.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng

Còn theo phân tích của đại tá Phan Thanh Tám - Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, việc chặn bắt chiếc xe vi phạm hoàn toàn đúng quy định Bộ Công an, đúng quy trình, không có gì sai. Việc tài xế xe chở gỗ lậu dương tính với ma túy và quá manh động là điều mà tổ công tác CSGT không lường hết được dẫn đến việc bị xe đối tượng tông vào. Hành vi này là cố ý giết người chứ không còn là chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được điều tra và xử lý theo quy định Cú va chạm mạnh khiến một CSGT văng ra xa nhiều mét. Trước đó Tiền Phong đã đưa tin: khoảng 15h55 chiều 27/7, tổ CSGT làm nhiệm vụ khu vực thị trấn Kông Chro phát hiện một xe ô tô loại 12 chỗ biển số 60K-7065, chạy tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng Kông Chro đi An Khê (Gia Lai). Tổ công tác đuổi theo và thông báo cho tổ công tác làm nhiệm vụ tại Km 14+500 tỉnh lộ 667 thuộc thôn 5, xã Kông Yang (huyện Kông Chro) bố trí đội hình chặn bắt nhưng đối tượng tiếp tục không chấp hành và lao thẳng vào tổ công tác.

Hậu quả 2 xe ô tô hư hỏng, đồng chí Nguyễn Đức Nhã bị gãy 2 xương sườn, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Định.

Bước đầu công an xác định các đối tượng: Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, thị xã An khê) là người điêu khiển phương tiện; Đinh H‘Bắp (SN 2004 xã Ya Hội, huyện Đắk Pơ) và Phạm Minh Sang (SN 1992, thị xã An Khê) đi cùng trên xe. Trên xe ô tô chở hơn 200kg gỗ quý gồm cẩm lai, hương đã hết hạn sử dụng.

Tiền Lê