Tạm đình chỉ nhiều công an vì sòng bạc khủng ở quận 6

Ngày 2/10, một nguồn tin từ Công an TP.HCM xác nhận, liên quan đến việc triệt phá trường gà ở đường Võ Văn Kiệt ở quận 6, TP.HCM do Nguyễn Minh Thành (42 tuổi, ngụ phường 1, quận 6, TP.HCM), nhiều cán bộ công an bị tạm đình chỉ công tác.

Công an TP.HCM vẫn đang lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý hành chục người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ở quận 6. Ảnh HT

Đây là động thái tiếp theo của Công an TP.HCM sau khi trường gà khủng ở ven đại lộ Võ Văn Kiệt bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá.



Những cán bộ liên quan bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong quản lý địa bàn, lĩnh vực trên toàn TP bao gồm Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) và tại cả Công an quận 6 nơi để xảy ra tụ điểm đá gà.



“Theo nguyên tắc của ngành, và cả chỉ đạo của cấp trên thì địa bàn nào xảy ra tội phạm, phạm pháp hình sự mà nơi đó không phát hiện thì sẽ bị xử lý trách nhiệm của lực lượng tại chỗ. Đây là quy định. Trong đó, tại từng địa bàn quận huyện đều có vai trò của lực lượng cảnh sát hình sự phụ trách” – nguồn tin nói.



Liên quan sòng bạc, Phòng PC04 vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, sàng lọc với hàng chục người liên quan để làm rõ vai trò, cũng như hành vi để xử lý theo quy định.



Trước đó, chiều 25-9, hàng trăm cảnh sát vũ trang mà chủ công là Phòng PC04 vây ráp, đột kích sới gà khủng tại bãi đất rộng hàng trăm mét vuông ven đường Võ Văn Kiệt.



Bên trong, hàng trăm con bạc nháo nhào bỏ chạy. Nhiều người đạp tôn hay leo mái nhà tẩu thoát nhưng đều bị lực lượng công an giữ lại. Gần 200 người bị đưa về trụ sở để lấy lời khai làm rõ. Công an thu giữ tang vật khoảng hai tỉ đồng và nhiều tang vật có liên quan.



Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh