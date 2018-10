Tạm giam 2 đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo để tống tiền

Cụ thể, ngày 29/10, Cơ quan CSĐT (công an tỉnh Thanh Hóa) đã có quyết định số 177 khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản; quyết định số 542 và 543, khởi tố 2 bị can là Ngô Văn Khích (tên gọi khác là Đăng Hạ), sinh năm 1984, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa (hiện thường trú tại số 01/ngõ 31/2, Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Hà Nội) và Vũ Thị Hải Hoàng (SN 1990, ở 2110, CT2, Tòa nhà Nam Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Đồng thời, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thanh Hóa) cũng đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng (tính từ ngày 29/10) đối với 2 đối tượng trên.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã triệu tập một số người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đăng Hạ và tang vật. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, tối 23/10, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Ngô Văn Khích (hay còn gọi là Đăng Hạ) đang có hành vi cưỡng đoạt tiền của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 3 máy tính, 2 laptop, 3 điện thoại di động, 10 giấy giới thiệu, 1 thẻ hội viên, 1 thẻ phóng viên của một số cơ quan báo chí, 2 thẻ ATM và 50 triệu đồng tiền mặt vừa nhận của doanh nghiệp.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ngô Văn Khích khai nhận hiện đang làm cộng tác viên cho một số trang thông tin điện tử. Lợi dụng danh nghĩa này, Khích đã về Thanh Hóa gặp một số doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội để tìm hiểu về các sai phạm, sau đó viết bài và câu kết với một số đối tượng khác gọi điện thoại đe dọa, cưỡng đoạt tiền của các đơn vị này.

Hoàng Lam