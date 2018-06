Tạm giam CSGT nhờ giang hồ đánh chết người

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định tạm giam bị can Phạm Sỹ Hoài Như (sinh năm 1980, nguyên thượng úy CSGT Công an quận Tân Bình, TPHCM) để điều tra liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Văn Chín (ngụ quận Gò Vấp).





Phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Như và Chung cùng mức án 12 năm tù; các bị cáo còn lại bị tuyên từ 5/11 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng và cấp dưỡng mỗi tháng 4 triệu đồng cho đến khi con nạn nhân trưởng thành.



Phiên xử phúc thẩm ngày 29/9/2017, TAND Cấp cao tại TPHCM nhận định quá trình tố tụng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng vì còn nhiều điều chưa được làm rõ. Trong vụ án này, lời khai của các bị cáo có sự mâu thuẫn với nhau nên cần đối chất làm rõ đâu mới là lời khai đúng sự thật. Các bị cáo bị truy tố, xét xử tội cố ý gây thương tích nhưng kết luận giám định chưa làm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân…



Vì vậy, tòa phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về Viện KSND TPHCM để điều tra xét xử lại.



Bị can Phạm Sỹ Hoài Như.



Đến 22h20 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện anh Nguyễn Văn Chín điều khiển xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu bia nên đã ra hiệu dừng xe kiểm tra. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của anh Chín là 0,943mg/lít khí thở, vượt quá quy định nên CSGT đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện nhưng anh Chín không đồng ý ký tên vào biên bản mà còn cự cãi.



Như đến giải thích và đề nghị anh Chín chấp hành việc lập biên bản nhưng anh Chín vẫn tiếp tục cự cãi, la lối và lớn tiếng chửi lại tổ công tác.



Sau đó, Như điện thoại cho Nguyễn Minh Chung (là người quen của Như) yêu cầu tới hỗ trợ. Sau khi nhận được điện thoại của Như, Chung gọi thêm Phạm Thanh Kim Hạnh, Ngô Thành Vương,Trần Đức Vững đến đánh dằn mặt anh Chín.



