Tạm giam giám đốc nhận trăm triệu lừa chạy việc

“Ông Tốt bị tạm giam để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra” – đại tá Tâm nói.

Trước đó, Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh về việc ông Nguyễn Văn Tốt – Giám đốc Cty Hướng Nghiệp (trụ sở ở 200 đường Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột) tự ý dựng bảng hiệu là đơn vị tư vấn, giới thiệu việc làm dù chưa được Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Đắk Lắk cấp phép.

Giấy biên nhận tiền của ông Tốt lo việc cho vợ của anh A.N Điều đáng nói hơn, ông Tốt còn “ra giá” 150 triệu đồng để lo chạy viên chức ngành giáo viên cho 1 người dân.



Nạn nhân của vụ án này là vợ của anh A.N (trú tại huyện Ea H’Leo). Anh A.N cho biết, tháng 3/2018 thông qua mối quen biết, ông Tốt hứa sẽ lo cho vợ anh về làm giáo viên tại huyện Krông Pắk. Giữa ông Tốt và vợ anh A.N đã lập hợp đồng thỏa thuận, trong đó mức chi phí được đưa ra 150 triệu đồng, đưa trước 90 triệu đồng. Sau khi vợ anh A.N đi làm, sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm kể từ ngày ký thỏa thuận, vợ anh không được đi làm, đòi tiền cũng không được nên anh A.N đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của vị giám đốc Cty Hướng Nghiệp đến cơ quan báo chí.

Ông Phạm Văn Tốt - giám đốc Cty Hướng Nghiệp Làm việc với phóng viên Tiền Phong ông Lê Hạnh - Trưởng Phòng Việc làm - An toàn Lao động (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk), khẳng định Sở chưa cấp phép hoạt động cho Cty Hướng Nghiệp. “Chỉ cần đọc nội dung Hợp đồng thỏa thuận của công ty này với người dân là thấy có vấn đề rồi. Công ty chỉ căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2005, 2015; Luật Thương mại… nhưng lại không căn cứ vào giấy phép hoạt động được cấp. Việc một Trung tâm nhận 150 triệu đồng để lo thi viên chức cũng sai, đây là số tiền quá lớn so với quy định. Hợp đồng do công ty này soạn đã sai luật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật rất rõ” - ông Hạnh phân tích.



Theo điều tra của phóng viên Tiền Phong, còn nhiều nạn nhân khác bị ông Tốt nhận tiền lừa xin việc. Tuy vậy, những người này lại từ chối cung cấp thông tin liên quan đến việc thỏa thuận giữa các bên.

Vũ Long