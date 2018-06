Tạm giam người cưỡng bức cụ bà 80 tuổi

Chiều 17/6, Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà Văn Đường (63 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) để điều tra hành vi Hiếp dâm.Cảnh sát cho biết chiều 11/6, ông Đường đến dự tiệc nhà người quen ở xã Phú An. Tàn cuộc nhậu, người đàn ông 63 tuổi phát hiện bà Hồng (80 tuổi) ở một mình nên nảy sinh dục vọng.Ông Đường bị cáo buộc đã lẻn vào nhà rồi dùng vũ lực cưỡng bức nạn nhân. Nghe tiếng cụ bà kêu cứu, người dân địa phương xông vào khống chế nghi phạm và trình báo cảnh sát.* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Zing