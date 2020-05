Tạm giữ gã đàn ông có hành vi biến thái khi tham gia giao thông

Quảng cáo

Công an huyện đã chỉ đạo tập trung xác minh, điều tra, ngày 5/5, Công an huyện Đông Hưng đã phối hợp với Công an xã Minh Phú bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Quảng (sinh năm 1990) trú tại xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng khi y đang giở trò biến thái với một em học sinh nữ tại trục đường thôn Cao Phú, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng.

Đối tượng Đinh Văn Quảng trước Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tại cơ quan Công an, Đinh Văn Quảng đã thừa nhận nhiều lần thực hiện hành vi bệnh hoạn với các em học sinh trên đường đi học và một số phụ nữ khác.

Được biết, Quảng đã có vợ và chưa có tiền án, tiền sự.



Hiện, Công an huyện Đông Hưng đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Quảng theo điều 146 Bộ luật hình sự và tiếp tục điều tra xử lý.

