Tạm giữ xe ô tô làm 3 học sinh văng tóe xuống đường

Liên quan đến vụ 3 học sinh lớp 1 rơi khỏi xe ô tô đưa rước khi đang chạy trên đường, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo về việc rà soát, xử lý nghiêm tình trạng xe đưa rước học sinh không đảm bảo điều kiện ATGT khi tham gia giao thông.

Ban ATGT tỉnh đánh giá, mặc dù sự việc không gây ra thương tích cho 3 em học sinh nhưng đây là trường hợp vi phạm nghiêm trọng của chủ phương tiện và lái xe trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tham gia giao thông. Vì vậy, Ban ATGT tỉnh đề nghị Công an TP. Biên Hoà khẩn trương kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty vận tải Thiên Tuấn Lộc (đơn vị có hợp đồng hợp đồng đưa rước học sinh xảy ra vụ việc này) và phải báo cáo về Ban ATGT tỉnh và Sở Giao thông - vận tải trong thời gian sớm nhất.

Băng ghế sau của chiếc xe làm rơi 3 học sinh lớp 1 Băng ghế sau của chiếc xe làm rơi 3 học sinh lớp 1

Ông Nguyễn Phan Trong, Chánh Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai cho biết sau khi sự việc xảy ra, ngành giao thông và công an đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Chiếc xe ô tô chở học sinh đã bị Công TP Biên Hòa tạm giữ để xác định các lỗi vi phạm.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT TP. Biên Hoà, cô Trương Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/6 Trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hoà) hợp đồng với Công ty vận tải Thiên Tuấn Lộc bằng xe khách 40 chỗ từ trường về nhà giữ trẻ của giáo viên. Tuy nhiên, trưa 26/11 xe khách này bị hư nên nhà xe đã điều xe ô tô 16 chỗ biển số 51B-079.23 do tài xế Trần Thúc Định (35 tuổi, tạm trú phường Long Bình Tân, TP.Biên Hoà) điều khiển đến chở học sinh.

Trong quá trình di chuyển khi đến khúc cua, cánh cửa sau của ô tô đột nhiên bung ra khiến 3 học sinh ở phía sau rơi xuống đường. May mắn, cả 3 học sinh đều không bị thương tích hay trầy xước. Bước đầu lái xe khai sự xảy ra là do chốt cửa sau của xe bị bung ra trong quá trình xe đang di chuyển. Chiếc xe này cũng vừa được đăng kiểm trong tháng 11 với kết quả đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Mạnh Thắng