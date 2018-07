Táo tợn trộm máy xúc thuê xe tải chở đi tỉnh khác bán

Sáng 19/7, cơ quan chức năng cho biết một số đơn vị công an thuộc các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Dương đã phối hợp bắt, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thế Phong (36 tuổi, trú thị xã Dĩ An, Bình Dương), Lê Ngọc Tuấn (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Bùi Minh Hiếu (25 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thế phong

Lê Ngọc Tuấn

Bùi Minh Hiếu

Vào cuối tháng 4/2017, ông Phạm Anh Vũ (ngụ tại thôn 1, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) cấp báo với các cơ quan chức năng về việc bị mất trộm một chiếc xe máy xúc.

Công an huyện Bảo Lâm tiến hành điều tra khoanh vùng, theo dõi các đối tượng nghi vấn và gần đây đã lần ra manh mối nhóm đối tượng liên quan đến vụ trộm chiếc xe máy xúc này.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khi phát hiện chiếc xe máy xúc để trên bãi đất trống không có người canh giữ, cả nhóm cùng nhau lái tới địa điểm cách hiện trường khoảng 500m rồi thuê xe tải chở xuống TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cất giấu.

Sau đó, Phong đã đưa chiếc xe máy xúc này vào một xưởng sửa xe ở TP. Biên Hòa để xóa số khung, số máy và đổi màu sơn rồi bán cho một người dân ở thị xã Dĩ An với giá 120 triệu đồng.

Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Công an Bình Dương và Công an Đồng Nai tiến hành truy tìm, thu hồi xe máy xúc bị trộm để phục vụ công tác điều tra.

Được biết nhóm đối tượng này làm nghề buôn bán xỉ than. Vào tháng 7/2017, Nguyễn Thế Phong chủ mưu cùng các đối tượng trong nhóm lấy trộm hơn 200 tấn xỉ than của Công ty Atasco, thuộc Dự án Bauxite Tân Rai trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Khu vực mà các đối tượng xúc trộm xỉ than

Kim Anh