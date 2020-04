Tập hợp nhiều người đi ‘xử lý’ nhóm nhậu ven đường, một thanh niên bị đâm chết

Quảng cáo

Chiều 22/4, nguồn tin từ Công an TT-Huế cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Trương Đức Sang (SN 1994, trú kiệt 183 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP Huế) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó, nhóm của Trang Quốc Thắng (SN 2003, trú phường Vĩ Dạ, TP Huế) có mâu thuẫn với một số thanh niên ở phường Xuân Phú (Huế), nên Thắng rủ Đỗ Hoàng Tặng (SN 2004), Trang Quốc Vũ (SN 2005, em ruột Thắng), Tống Phước Tài (SN 2005, cùng trú phường Vĩ Dạ) và 2 người bạn của Trang Quốc Vũ đi 3 xe máy, mang theo 2 dao tự chế đến chung cư Xuân Phú (phường Xuân Phú) để giải quyết mâu thuẫn.

Vào khoảng 20h15 tối 10/4, nhóm Thắng thấy nhóm Trương Đức Sang, Nguyễn Cửu Minh, Nguyễn Văn Thắng (cùng trú phường Xuân Phú) đang nhậu ở vỉa hè ngã 3 đường ở phường An Đông (TP Huế) thì kéo đến gây sự.

Để “tăng cường lực lượng”, Trang Quốc Thắng còn rủ thêm 8 đối tượng đi 4 xe máy đến chỗ nhóm Sang ngồi nhậu. Tại đây, 2 nhóm dùng vỏ chai bia ném nhau. Chưa dừng lại ở đó, nhóm Thắng còn rủ thêm Nguyễn Văn Tấn (SN 2002, trú kiệt 12 Xuân Hòa, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy) và Tấn rủ thêm 10 đối tượng khác đến để đánh nhóm Sang.

Đến khoảng 22h tối cùng ngày, nhóm Thắng và Tấn gồm 19 đối tượng đi xe máy về chỗ nhóm Sang ngồi nhậu và 2 nhóm tiếp tục dùng vỏ chai bia để ném nhau. Lúc này, Tấn cầm dao rượt đuổi Sang thì bị Sang dùng dao đâm một nhát vào ngực phải. Nạn nhân Tấn được chở vào bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều mảnh vỡ vỏ chai bia, ly, gạch đá, 3 con dao, trong đó có 1 con dao là hung khí gây án. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định Tấn bị dao đâm xuyên thấu gan, xuyên thấu tĩnh mạch chủ dưới dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan công an, đối tượng Sang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Điều đáng nói, vụ việc tụ tập đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn, ăn nhậu bên vỉa hè dẫn tới án mạng lại xảy ra vào thời điểm giãn cách xã hội, ngay tại thành phố Huế.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan vụ án.

Ngọc Văn