Tên cướp nửa đêm xông vào nhà giằng co điện thoại của gia chủ

Ngày 10/8, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Duân (30 tuổi, trú xã Kỳ Hà) để điều tra tội Cướp tài sản, theo điều 168, Bộ luật Hình sự 2015.Theo điều tra của công an, khoảng 0h ngày 1/8, Duân đột nhập nhà chị Lương Thị Tư (45 tuổi, trú cùng xã), dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ và gáy, giằng co hòng cướp chiếc điện thoại di động khoảng 4 triệu đồng.Bị tấn công bất ngờ, chị Tư chống trả và kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, nhiều hàng xóm xung quanh chạy đến hợp sức. Duân vội bỏ chạy.Sau vài tiếng, Duân bị Công an thị xã Kỳ Anh bắt khi đang tìm cách rời khỏi địa bàn.

Theo VnExpress