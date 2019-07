Tên cướp ở Sài Gòn bị dân vây đánh hội đồng sau khi đâm thanh niên chạy SH

Ngày 26/7, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ Mạc Thanh Hải (27 tuổi, ngụ quận 3), Trân Tấn Tài (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Khuya 25/7, anh H. P. P. N. (25 tuổi, ngụ quận Tân Bình) chạy xe SH chở theo bạn gái chạy trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, TP.HCM.Lúc này, Hải cùng đồng bọn chạy xe Exciter vượt lên giật túi xách của cô gái rồi tăng ga bỏ chạy. Anh N. hô hoán, lái xe truy đuổi, bị 2 tên cướp dùng dao đâm bị thương. Cô gái đi cùng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Khu vực nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Lê Trai.

Nhiều người đi đường phát hiện vụ việc, hỗ trợ bắt giữ Hải. Nghi can còn lại chạy thoát khỏi hiện trường, nhưng sau đó bị Công an quận Tân Bình bắt giữ.Đại diện Bệnh viện Thống Nhất cho biết anh N. bị vết đâm từ sau lưng. Sau khi được các bác sĩ, thăm khám, khâu vá vết thương đã cho xuất viện.Riêng Hải bị người dân đánh gãy xương bàn tay trái và bị thương nhiều chỗ khác trên cơ thể. Sau khi được các bác sĩ băng bó, anh ta được công an đưa về trụ sở làm việc.