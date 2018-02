Tên trộm chuyên nấp trong nhà vệ sinh sân bay Tân Sơn Nhất

Trưa 1/2, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất mật phục, bắt giữ Nguyễn Xuân Chiến (35 tuổi, ngụ Hà Nội) khi đang trộm tài sản của hành khách trong toilet nhà ga quốc nội.Chiến bị an ninh sân bay theo dõi hơn tuần nay, sau khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi, thường lảng vảng ở khu vực sảnh chờ."Thấy anh ta lại vào ga quốc nội, đi thẳng vào toilet khá lâu và không thấy ra, chúng tôi mật phục ở buồng bên cạnh. Khi hắn đang rướn người qua vách ngăn, lấy trộm hơn 50 triệu đồng và máy tính bảng trong valy của nam hành khách đi vệ sinh thì bị hai nhân viên an ninh ập vào bắt quả tang", đại diện an ninh sân bay nói.Chiến được cho là thừa nhận trộm thành công 3 lần bằng chiêu tương tự. Toilet ở khu vực sảnh chờ sân bay được ngăn bằng các bức vách gỗ, vì vậy hắn đã nghiên cứu và ẩn nấp bên trong để lấy cắp tài sản của hành khách. Tên trộm bị bàn giao cho đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục điều tra, xử lý.Trung tâm an ninh Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo, thời điểm cuối năm sân bay thường rất đông hành khách, nhiều kẻ xấu lợi dụng trà trộn vào để trộm cắp, móc túi nên người dân cần cẩn trọng.

Theo VnExpress