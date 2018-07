Tên trộm háo sắc gạ tình nữ nạn nhân xinh đẹp

Ngày 8/7, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Dương Văn Lên (22 tuổi, ở huyện An Minh) về tội Trộm cắp tài sản.Theo điều tra ban đầu, hơn một tháng trước, Lên từ đất liền sang huyện đảo Phú Quốc rồi lẻn vào nhà hộ dân ở thị trấn Dương Đông lấy trộm 3 điện thoại đắt tiền, trị giá hơn 50 triệu đồng.Tài sản lấy được, Lên mang vào TP Rạch Giá tiêu thụ nhưng bất thành do điện thoại đều cài đặt bảo mật. Lúc này, gã đóng giả người tốt bụng, liên lạc với cô gái là chủ nhân của một trong 3 điện thoại, hẹn gặp ở TP Rạch Giá để trả lại tài sản.Thấy chủ điện thoại xinh đẹp, Lên nói lời yêu đương rồi rủ đi nhà nghỉ "tâm sự", nhưng bị cô gái đã bí mật báo công an đến bắt giữ.

Theo VnExpress