Thai phụ bị người tình đánh gãy tay chân

Ngày 27/8, Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với chị Lâm Thị Mến (31 tuổi, ngụ tại An Giang).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, chị Mến sống như vợ chồng với Huỳnh Ngọc An (25 tuổi, ngụ tại huyện Tánh Linh) hơn một năm nay tại xã Huy Khiêm (Tánh Linh). Chị Mến đang mang thai khoảng 26 tuần.

Khoảng 22h30 ngày 16/8, An đi nhậu về thấy chị Mến nằm ngủ trong nhà nên mắng chửi. Chị Mến hoảng sợ bỏ chạy thị bị chồng hờ dùng cây gỗ đánh vào đầu, chân, tay làm chị bị thương.

Chị Mến bị An đánh gãy 2 tay và chân trái. Người phụ nữ đang mang thai cố gắng chạy thoát thân thì bị An cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào người. Chị Mến được đưa đi cấp cứu sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Bác sĩ chẩn đoán chị Mến bị vỡ nền sọ, gãy xương cả 2 tay và bàn chân trái.

Nữ bệnh nhân cho hay nằm viện điều trị được 2 ngày thì An đe dọa bắt phải xuất viện. Về nhà, An bắt nạn nhân phải nấu cơm phục vụ. Chị Mến bó bột hai tay không thể làm được thì tiếp tục bị An đánh. Người dân địa phương đã đưa chị đến Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận điều trị.

Đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng Công an huyện Tánh Linh, cho biết An từng bị phạt hành chính về hành vi đánh chị Mến. Cơ quan này đang chờ kết quả giám định thương tích để xử lý An theo quy định pháp luật.

Theo Zing