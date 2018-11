Thanh niên cầm 'bom xăng', đánh chết người ra đầu thú

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Huỳnh Văn Khôi (20 tuổi, ngụ TP Huế) là người cuối cùng ra đầu thú trong vụ 2 nhóm thanh niên dùng bom xăng hỗn chiến tối 6/11.

Tại cơ quan điều tra, Khôi khai được một thanh niên trong nhóm đưa cho vỏ chai bia đựng xăng (bom xăng) làm hung khí để đi đánh nhau.

Theo cảnh sát, trước đó, nghi can này đã sử dụng trái phép chất ma túy và bị Công an phường An Đông xử lý vi phạm hành chính. Như vậy, trong 2 ngày (16 và 17/11), 3 thanh niên liên quan đến vụ án giết người gồm Huỳnh Văn Khôi, Văn Viết Huy và Tôn Thất Cường đã ra đầu thú.

Vụ án xảy ra vào tối 6/11, Trần Ngọc Sơn (20 tuổi, ở TP Huế) cùng 5 người khác hẹn gặp nhóm của Võ Công Hùng (26 tuổi) để giải quyết mâu thuẫn tại trước Trường Tiểu học Huyền Trân, phường An Tây (TP Huế).

Khi gặp nhau, hai bên cầm theo bom xăng và dùng hung khí chém loạn xạ khiến Hùng thiệt mạng. Ba ngày sau, Sơn và Lê Hữu Thiên Minh (21 tuổi, ngụ TP Huế) bị công an bắt giữ.

Theo Zing