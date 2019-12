Thanh niên đóng giả 'ăn xin mặt đen' để câu like đã trốn khỏi địa phương

Quảng cáo

Chiều 12/9, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý nhóm thanh niên đóng giả "người ăn xin mặt đen” đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà) để đăng tải lên mạng xã hội với mục đích câu like.

Quá trình xác minh ban đầu, nam thanh niên đăng tải hình ảnh lên tài khoản mạng xã hội “Bin Bảnh” được xác định là Đặng Như C. (19 tuổi). C. xúi giục Nguyễn Trọng X. (17 tuổi, cùng trú tại xã Hồng Lạc) đóng giả làm "người ăn xin mặt đen”để chụp ảnh.

Theo lãnh đạo công an huyện Thanh Hà, trong khi cơ quan chức năng mời C. lên làm việc thì X. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện, cơ quan chức năng đang tìm kiếm nam thanh niên tên X. để làm rõ và xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về một người ăn xin mặc đồ đen, bôi mặt đen, tay cầm xúc xích và đầu gà đi xin tiền người dân. Ngoài ra, trong miệng người này ngậm vật gì đó phồng lên khác thường xuất hiện ở Hà Nội và một số nơi gây xôn xao dư luận.

Đầu tháng 12, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người mặc đồ đen đứng trước một trường mầm non ở Hồng Lạc (Thanh Hà, Hải Dương). Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và xác định hai thanh niên đóng giả người ăn xin mặc đồ đen để chụp ảnh câu like trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng xác định người đăng tải hình ảnh này lên mạng xã hội là Đặng Như C. (19 tuổi). Bước đầu, C. cho biết đã cùng một người tên X. (17 tuổi, cùng ở xã Hồng Lạc) đóng giả làm người ăn xin mặc đồ đen để chụp ảnh đăng tải lên tài khoản mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Tại Hà Đông (Hà Nội), sau khi đoạn video "người ăn xin mặt đen" xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, cơ quan công an quận Hà Đông đã vào cuộc xác minh làm rõ thông tin. Theo lãnh đạo công an quận Hà Đông, chưa có người dân trình báo về vụ việc và sau khi xuất hiện người ăn xin này cũng rời khỏi địa bàn quận.

Thanh Hà