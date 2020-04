Thanh niên hiếp dâm cô bé 13 tuổi ở nghĩa trang bị tuyên 5 năm tù

Quảng cáo

Chiều 24/4, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã tiến hành xét xử vụ án hình sự đối với Trương Văn Tâm (SN 1991), trú xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 30/01, Tâm đi xe máy BKS: 37S2 - 0161 đến quán uống bia. Trên đường đi, Tâm gặp cháu N.T.T (SN 2007, trú cùng xóm) nên Tâm đã chở cháu T. cùng đi đến quán bia.

Đối tượng Trương Văn Tâm

Đến 22h, trên đường về, Tâm đưa cô bé vào khu vực nghĩa trang thuộc xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn rồi khống chế hiếp dâm T. mặc nạn nhân chống cự quyết liệt.

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Tâm về hành vi hiếp dâm “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo đó, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ đã tuyên án phạt 5 năm tù giam đối với Trương Văn Tâm.

Thu Hiền