Thanh niên ngáo đá nhốt bạn gái trong phòng châm lửa đốt vì cho là ma

Chiều 28/7, công an quận Thủ Đức, TPHCM vẫn đang túc trực tại phòng bệnh của Nguyễn Xuân Phong (38 tuổi, quê Nghệ An) đợi thanh niên này hồi tỉnh để lấy lời khai điều tra.

Trước đó, vào trưa 28/7, Phong đón chị Võ Thị V (35 tuổi, quê Nghệ An) đến phòng trọ của mình trên đường số 4, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức nói chuyện.

Một lúc sau, bất ngờ Phong liên tục nói lảm nhảm rằng trong phòng có ma. Chị V. chưa hiểu chuyện gì thì bị Phong khống chế nhốt trong phòng, khóa cửa lại. Sau đó, Phong lấy quần áo, giấy tờ của mình và sang các phòng trọ kế cận lấy quần áo của những người khác, chất thành đống trước cửa phòng trọ châm lửa đốt.

Chị V. hốt hoảng kêu cứu, nghe tiếng kêu, nhiều người dân trong khu vực chạy ra phát hiện vụ việc liền báo cơ quan chức năng. Một số người tìm cách giải cứu chị V. nhưng không thành.

Khi công an có mặt, Phong cầm khúc cây cố thủ trong khu trọ, không cho mọi người tiếp cận căn phòng nhưng bị khống chế ngay sau đó. Công an đã dập lửa, mở cửa phòng, giải cứu chị V. an toàn ra ngoài. Phong bị bỏng nặng ở 2 tay, mông, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đến chiều, Phong vẫn chưa tỉnh, liên tục nói nhảm nên công an chưa lấy lời khai được. Qua kiểm tra, công an xác định, Phong dương tính với ma túy. Thời điểm gây án là Phong bị ngáo đá.

Trong quá trình khống chế Phong, Đại úy Trần Ngọc Khánh – cán bộ Công an phường Bình Chiểu và 1 người dân, là anh Nguyễn Thành Hiếu (SN 1986) cũng bị bỏng ở bàn tay.

Ngô Bình