Thanh niên vào tận nhà cướp điện thoại trên tay gia chủ

Ngày 13/8, Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hòa (21 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 11/8, Hòa lẻn vào nhà chị Bùi Thị Trâm ở thôn Trung Nghĩa 1 (xã Nghĩa Ninh) với ý định trộm cắp tài sản.



Thấy chị Trâm đang cầm điện thoại trên tay, anh ta rút dao rồi kề vào cổ nạn nhân. Người này sau đó giằng co với chủ nhà rồi cướp điện thoại, sau đó bỏ trốn.



Nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự (Công an TP Đồng Hới) vào cuộc truy bắt nghi can. Tối 12/8, Lê Văn Hòa bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nghi can 21 tuổi khai nhận hành vi.

