Thấy bố giết mẹ rồi tự sát, con trai hoảng loạn chạy cầu cứu giữa đêm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h (ngày 7/8), Lang Văn Hải (SN 1984, trú bản Kẻ Sung, xã Mậu Đức) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Lang Thị Hà (SN 1982).

Trong lúc cãi vã, nghi can Hải đã dùng liềm chém nhiều nhát vào người, cổ khiến chị Hà tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hải tiếp tục dùng liềm cứa cổ và dùng mũi tên đâm vào bụng mình để tự sát. Người con trai đang ngủ, nghe tiếng hét liền chạy đi gọi ông bà cứu giúp. Thông tin được báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, ban Công an xã Mậu Đức, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường, đưa nghi can Hải đi cấp cứu đồng thời báo cáo lên Công an huyện Con Cuông.

Được biết, gia đình chị Hà sống trong lán trại để làm rẫy, cách nhà khoảng 1km. Người dân địa phương nghi ngờ nghi can Hải có vấn đề về thần kinh. Hiện, Lang Văn Hải đang được cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc đang được công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ