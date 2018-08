Thầy giáo khiếm thị dạy đàn hiếp dâm học trò

TAND tỉnh Đồng Nai mới đây đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo N.H.R (29 tuổi, ngụ tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại điểm c khoản 3 Điều 142 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, R. là người bị khuyết tật thị giác 100% và hành nghề hát dạo, dạy nhạc tại nhà. Khoảng tháng 9/2017, chị N.T.C. (SN 1982, ngụ tại ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) đưa con gái là cháu N.H.N.Q. (sinh ngày 19/3/2009) đến nhà R. để học thêm đàn Organ.

Vào khoảng 16 giờ ngày 22/02/2018, R. điện thoại nói chị C. chở cháu Q tới học sớm hơn thường ngày. Khoảng 30 phút sau, chị C. đưa cháu Q. đến rồi ra về. Lúc này trong nhà chỉ có R. và cháu Q. Sau đó, R. nói cháu Q. leo lên gác tìm ghế để ngồi học thì R. cũng leo lên theo sau.

Lúc này, R. nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu Q. nên nói cháu Q. nằm xuống nệm rồi cởi quần cháu Q. để thực hiện hành vi đồi bại. Do cháu Q. kêu đau nên R. dừng lại.

Đến khoảng 17h30 phút cùng ngày, khi chị C. đến đón thì cháu Q. kể đã bị R. xâm hại tình dục nên chị C. đã đến Công an xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch tố cáo hành vi phạm tội của R. Sau đó, R đã đến Công an xã để đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét chứng cứ trong hồ sơ, lời khai của bị cáo tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt R. 12 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo Công lý