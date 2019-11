Thêm đối tượng người Trung Quốc trốn nã tại Đà Nẵng bị bắt giữ

Quảng cáo

Ngày 24/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết: qua công tác nắm tình hình, ngày 23/11, Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Phạm Phú Thứ. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Xu Yuan (quốc tịch Trung Quốc), đây là đối tượng phía Công an Trung quốc đang truy nã. Công an phường Hải Châu 1 đã bàn giao đối tượng cho các đơn vị nghiệp vụ xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào vào các đêm ngày 21 và 22/11, Bộ công an phối hợp với Công an TP Đà Nẵng đã bắt 5 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt ở Trung Quốc. hóm này gồm Liu Yi Hu (43 tuổi), Yu Hong Can (48 tuổi), Xua Liang (39 tuổi), Xu Heng (46 tuổi) và Luan Cheng Ming (37 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc). Cả 5 người sau đó bị Công an xã Tịnh Giang, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc truy bắt và ra lệnh truy nã.

5 đối tượng bị phía Trung Quốc truy nã đặc biệt vừa bị bắt tại Đà Nẵng vào các đêm ngày 21 và 22/11. Ảnh: CA

Vào tháng 9 vừa qua, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Tưởng Đăng Quân (30 tuổi), Trương Huệ Mẫn (38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (33 tuổi), Đới Hồng Hi (22 tuổi), Lưu Tiểu Duy (30 tuổi) đều có quốc tịch Trung Quốc và Sầm Thị Sen ( 24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) về tội danh giao cấu với người đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Các đối tượng người Trung Quốc này đến Đà Nẵng, được Sen giúp sức đã thuê nhà 4 tầng ở An Hải Bắc (quận Sơn Trà) rồi dụ dỗ, lôi kéo các cô gái trẻ để làm phim đồi trụy, phát tán lên mạng.

Ngày 16/10, Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt 2 đối tượng người Trung Quốc, tham gia đường dây thực hiện 5 vụ đục két sắt ở các doanh nghiệp trên địa bàn để trộm tài sản diễn ra từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7/2019.

