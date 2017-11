Thi thể người phụ nữ cháy đen trong cửa hàng điện thoại

Rạng sáng 19/11, khói lửa bốc ra từ cửa hàng điện thoại ở thị xả Dĩ An, Bình Dương. Nhiều người dân lân cận tri hô và cùng phá cửa, dùng bình chữa cháy dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, họ phát hiện thi thể bà Đỗ Thị Miệt bị cháy đen trên gác.Theo người dân, nạn nhân 50 tuổi ở kinh doanh cùng với con trai. Đêm qua, do khu vực bị mất điện nên người con ra ôtô đối diện cửa hàng để ngủ.Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy do đốt đèn cầy thắp sáng. Lúc nạn nhân ngủ say, lửa bén qua các vật liệu dễ cháy gây ra hỏa hoạn.

Theo VnExpress