Thiếu niên 14 tuổi xâm hại con gái ông chủ

Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ thiếu niên 14 tuổi dùng vũ lực xâm hại tình dục bé gái 11 tuổi.

Thông tin ban đầu, sáng 9/1, PTK (14 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) đến nhà anh TMH (cùng địa phương) để làm công, tuy nhiên lúc này anh H. không có ở nhà. K. nhìn thấy bé THT (11 tuổi, con gái anh H.) ở nhà một mình nên kéo bé gái phòng ngủ.

Khi bé T. đang chống cự thì người cha về nhà. Lúc này K. chạy trốn, bị ngườ cha bắt giữ, trình báo công an.



Tại cơ quan công an, bước đầu K. đã thừa nhận hành vi. K. được gia đình bảo lãnh về nhà, công an đang tiếp tục điều tra.

