Thiếu niên 15 tuổi đâm nhiều người bị thương ở tiệm game

Công an TP Long Xuyên (An Giang) đang tạm giữ Lê Văn Tú (SN 2003; ngụ khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) để điều tra làm rõ hành vi đâm người trọng thương tại tiệm game.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 1/12, Tú cùng với Hoàng Ngọc Hạo Nam (SN 2002), Lê Sĩ Kiệt (SN 2003), Nguyễn Minh Nhựt (SN 2003; ngụ cùng phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) hẹn Nguyễn Hiếu Lễ (SN 2002) và Nguyễn Minh Sang (SN 2002; ngụ cùng phường Mỹ Long) đến tiệm game trên đường Phan Đình Phùng B thuộc khóm 1, phường Mỹ Long (TP Long Xuyên, An Giang) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Tú đã lấy dao thủ sẵn ra đâm liên tiếp vào người Lễ rồi quay sang đâm Sang. Chưa dừng lại ở đó, nhóm bạn của Tú còn lao vào đánh tới tấp vào 2 nạn nhân đã bị đâm trọng thương. Hậu quả, Lễ và Sang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường, thu giữ 1 con dao xếp và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Một số thiếu niên do chưa đủ tuổi vị thành niên nên được cơ quan Công an giao cho gia đình bảo lãnh, tiếp tục điều tra.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Công lý