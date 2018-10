Thiếu niên 15 tuổi giết nam sinh viên chạy grabbike vì mê xe tay côn

Ngày 25/10, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đã chuyển giao nghi can Lê Minh Thuận (SN 2003, ngụ quận 6, TPHCM) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thuận khai nhận một mình ra tay sát hại anh Lê Nhật Hào, là tài xế Grab để cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 10h trưa 20/10, người dân tại khu dân cư Phong Phú (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) phát hiện một nam thanh niên gục bên vỉa hè. Khi tới kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện nạn nhân bị đâm nhiều nhát và đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Lê Nhật Hào (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, sinh viên trường đại học ở TPHCM).

Bằng biện pháp nghiệp vụ và thông tin cung cấp từ quần chúng nhân dân, cơ quan điều tra xác định được Lê Minh Thuận là kẻ đã ra tay đoạt mạng anh Hào rồi cướp chiếc xe máy của nạn nhân.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Lần theo các mối quan hệ của đối tượng và qua công tác mật phục kết hợp tuần tra, đến khoảng 14h ngày 24/10, khi đối tượng Lê Minh Thuận đang di chuyển trên quốc lộ 1 (đoạn qua KP3, Thị Trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM) thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thuận khai, do cha mẹ đã ly hôn và mỗi người có cuộc sống riêng nên nhiều năm nay, Thuận dọn về sống cùng bà ngoại tại khu nhà trọ ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Thời gian gần đây, Thuận xin vào làm công cho một tiệm vàng bạc ở xã Hưng Long (huyện Bình Chánh).

Với những thanh niên mới lớn, được cưỡi trên một chiếc xe tay côn đời mới là niềm kiêu hãnh, và Thuận cũng thế. Thuận mơ ước có một chiếc xe máy dòng tay côn từ lâu nhưng không có tiền để sắm, gã nung nấu trong đầu ý định thực hiện hành vi cướp để thỏa ước mơ.

Sáng 20/10, Thuận ra khu vực bến xe miền Tây và gặp anh Lê Nhật Hào đang đậu chiếc xe máy hiệu Winner đón khách tại đây, Thuận kêu anh Hào chở về xã Hưng Long.

Chiếc xe máy tang vật công an đã thu hồi. Khi đến khu vực đường 16, khu dân cư Phong Phú (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), thấy nơi đây vắng vẻ, không có người qua lại, Thuận móc dao thủ sẵn trong người ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, cổ anh Hào khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Thuận lục túi lấy ĐTDĐ, bóp tiền, cùng xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.



Về đến chỗ làm, Thuận thu dọn đồ đạc, vứt chiếc áo mưa của nạn nhân trước nhà đối diện rồi bỏ trốn.



Riêng chiếc xe tang vật vụ cướp, Thuận tháo biển số xe rồi gửi ở một tiệm Internet thuộc xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.



Tuy nhiên toàn bộ hành vi của đối tượng vẫn không qua mắt được công an và cuối cùng nghi phạm cũng phải tra tay vào còng.



Hiện đối tượng cùng tang vật đã được công an huyện Bình Chánh chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo Dân Trí