Thiếu nữ bị bạn trai 19 tuổi sát hại vì ghen

Ngày 7/8, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này đã bắt nam Phạm Hoài Linh (19 tuổi, quê TP Cần Thơ, tạm trú huyện Long Thành, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là Hoa (15 tuổi, tạm trú tại huyện Long Thành, Đồng Nai).Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15h ngày 5/8, người dân tại ấp 5, xã An Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai) nghe tiếng kêu cứu của Hoa, khi chạy đến thì thấy cô gái nằm sấp mặt xuống đường, trên người nhiều vết đâm, bên cạnh là nam thanh niên cầm con dao nhọn.Lúc này, mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời bắt nghi phạm giao cho công an. Do vết thương quá nặng, Hoa đã chết trên đường đến bệnh viện.Bước đầu, tại cơ quan công an, Phạm Hoài Linh khai nhận, hai người yêu nhau ở quê (TP Cần Thơ) rồi rủ nhau lên Đồng Nai thuê phòng trọ để đi làm.Thời gian gần đây, 2 người thường xuyên xảy ra cãi vã. Linh nghi ngờ Hoa có bạn trai mới nên đã dùng dao đâm bạn gái.Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo VTC News