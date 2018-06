Thiếu phụ cầm đầu đường dây cá độ ‘khủng’ ở Sài Gòn

Ngày 22/6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45-Bộ Công an) và Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc qua trang mạng 12bet.net với quy mô hàng trăm tỷ đồng trong mùa World Cup.

Công an cũng đã tạm giữ các nghi can trong đường dây này gồm: Võ Văn Nghĩa (25 tuổi, ngụ quận 7), Võ Văn Hòa (20 tuổi, em ruột Nghĩa), Đỗ Thị Tú Anh (21 tuổi, ngụ quận 6) và Phan Thanh Hoàng (27 tuổi, ngụ quận 7).

Trong đường dây này, công an xác định Trần Giang Ý Huệ (21 tuổi, vợ Nghĩa) là người cầm đầu, tổ chức đường dây đánh bạc trên. Do Huệ nuôi con nhỏ nên không bị áp dụng biện pháp tạm giữ.

Từ đầu năm 2017, lực lượng công an phát hiện tổ chức cờ bạc do Huệ cầm đầu chuyên hoạt động trên mạng Internet, qua một số trang web cờ bạc quốc tế. Trong đường dây này có hàng nghìn người tham gia đánh bạc với số tiền hơn 600 tỉ đồng.

Theo công an, trang web 12bet.net đặt trang chủ tại Philippines từ năm 2007. Thông qua đường dây do các đối tượng trên tổ chức cho các con bạc chơi rất đa dạng từ bóng đá, quần vợt, casino trực tuyến…

Bên cạnh các đối tượng bị tạm giữ, công an cũng đang tiến hành triệu tập nhiều người khác có liên quan để điều tra làm rõ thêm.

Văn Minh