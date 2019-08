Thiếu úy công an bị đâm khi từ chối 'tha' người vi phạm giao thông

Quảng cáo

Ngày 16/8, nguồn tin từ Viện KSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Minh Hoàn (SN 1985, trú tại tổ dân phố 4, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 25/10/2018, Hoàn cùng nhóm bạn sau khi đi nhậu, trên đường về thì bị thiếu úy Nguyễn Đức Cường (cán bộ Đội 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe mô tô đặc chủng chở trung sỹ Sầm Văn Tiến (cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk), đang thực hiện công vụ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch, yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Lúc này, thấy Hoàn và 1 người bạn có biểu hiện đã uống rượu bia nên thiếu uý Cường yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, thì những người đi cùng đến xin bỏ qua lỗi này. Thiếu uý Cường đề nghị xuất trình giấy tờ, nhưng những người đi cùng không chấp hành.

Do đã uống rượu say và bực tức về việc bị giữ xe mô tô biển số 47M1-050.05, nên Hoàn rút dao giấu sẵn trong người ra tấn công nhưng thiếu uý Cường may mắn thoát né. Hoàn sau đó bị khống chế và được đưa về trụ sở Công an TP Buôn Ma Thuột làm việc.

Quá trình điều tra, do bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an đã ra lênh truy nã Hoàn. Ngày 16/6/2019, Hoàn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vũ Long