Thiếu úy CSGT đang làm nhiệm vụ bất ngờ ngã ngửa nói gì?

Trước những hoài nghi về cú té ngã được cho là để “ăn vạ” liên quan đến một clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook những ngày qua, Thiếu úy CSGT Đinh Công Hoàng Linh (Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn, Bình Định – là người té ngã trong clip) khẳng định mình bị ngã thật chứ không hề giả vờ để “ăn vạ”!.

Nam thanh niên áo caro, người được cho là đã thúc cùi chỏ vào người Thiếu úy Linh. Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với PV, Thiếu úy Linh xác nhận, anh chính là người bị ngã ra đường trong clip được lan truyền trên mạng xã hội Facebook những ngày qua liên quan đến vụ việc giằng co giữa CSGT và một nam thanh niên khi đang xử lý một vụ va chạm giao thông xảy ra tối 7/11.

“Tại thời điểm chúng tôi có mặt ở hiện trường vụ tai nạn giao thông, trước đó xuất hiện một cơn mưa rất lớn nên đường trơn trượt. Trong lúc giằng co, một nam thanh niên thúc cùi chỏ, mưa lớn, đường trơn cộng thêm lực đẩy cùi chỏ đã khiến tôi mất thế ngã về phía sau”, Thiếu uý Linh nói.

Thiếu úy Linh cũng khẳng định, sự việc mình ngã là thật chứ không hề giả vờ té để “ăn vạ”!.

"Việc tôi ngã ra đường là thật chứ không phải "diễn" hay ngã “ăn vạ" như mọi người nghĩ. Những ai ở trong hoàn cảnh tôi lúc đó mới biết, chứ xem clip làm sao xác định được" - thiếu uý Linh nói.

Nam thanh niên áo caro được khống chế đưa về cơ quan để xử lý. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, Tiền Phong phản ánh: Lúc 23h tối 7/11, trước số nhà 324, đường Diên Hồng (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy mang biển kiểm soát 77L1-303.79 do Huỳnh Hiệp Xuyên (35 tuổi, trú tại Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển với xe máy biển kiểm soát 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn (22 tuổi, trú tại Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định) điều khiển.

Tổ công tác CSGT do Đại úy Nguyễn Lê Nhung cùng Thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh đến hiện trường để xử lý vụ việc. Lợi dụng tình trạng lộn xộn, Huỳnh Hiệp Xuyên phóng xe máy chạy thoát khỏi hiện trường. Nên công an chỉ buộc đưa xe của Phạm Thanh Tuấn về đồn. Hai người bạn đi cùng Tuấn là Phạm Thanh Qua (21 tuổi) và Phạm Ngọc Tuyển (22 tuổi, cùng ở xã Canh Vinh) bên cãi cự, cho rằng CSGT tại sao không giữ xe máy của Xuyên lại.

Trong lúc hai bên giằng co thì xảy ra việc Thiếu úy Linh bị ngã.

Vụ việc được người dân chứng kiến, quay lại. Ảnh: Cắt từ clip

Hôm qua, trao đổi với PV, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long - Trưởng Công an TP Quy Nhơn cho biết, làm việc với công an, Qua và Tuyển đã nhận sai trái của mình. Do đó hướng xử lý của công an là giáo dục là chính. Công an cũng đã mời chủ xe máy 77L1-303.79 đến để xác minh, xử lý theo đúng quy định.

Clip do người dân quay ghi lại vụ việc

Trương Định